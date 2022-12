Tutto nel primo tempo: Guerra porta morale nello spogliatoio del Picerno

Al Franco Scoglio Messina- Az Picerno 0-1Il turno infrasettimanale ha visto i giallorossi uscire sconfitti dallo Zaccheria di Foggia, regalando l’ultimo posto solitario in graduatoria con ben sei punti dalla salvezza diretta. Picerno, senza sconfitte da cinque partite consecutive al tredicesimo posto cercano di allontanarsi dalla zona calda. La speranza dei lucani di legarsi al treno delle contendenti per la disputa dei play-off. Un solo precedente contro il Messina:30 gennaio del 2022, la squadra potentina riuscì a strappare un pareggio in riva allo Stretto, costringendo i padroni di casa all’1-1. I rossoblù, passati in vantaggio con Reginaldo, vennero raggiunti dalla marcatura casalinga di Celic. Picerno con il 4-2-3-1 con Reginaldo a fare da ricognitore nell’area siciliana. Siciliani d’attacco con il 3-4-3 Con Fofana, Curiale e Versienti in attacco alla ricerca di quella vittoria agognata da mister Auteri. Pronti, via. Padroni di casa in avanti per cercare subito di sbloccare il risultato senza sortire alcun tipo di effetto.

Picerno che si difende bene. Primo giallo della partita, nei confronti di Fiorani. L’esterno del Messina ha commesso fallo ed è stato sanzionato, per il direttore di gara, passibile di ammonizione. Dopo appena 21 minuti di partita il risultato resta ancora in parità. Qualche minuto dopo si deve registrare un tiro da Fofana ribattuto dalla difesa ospite. Al 38’ la sorpresa, vantaggio dei lucani con Guerra. Poi non succede più nulla e squadre che vanno all’intervallo. Seconda frazione di gioco con il Messina in avanti allaricerca del pareggio: Catania prova a imbastire un’azione per Curiale che viene fermato dalla difesa formata da Ferrani e Garcia. Picerno che riparte con buone geometrie: Reginaldo prova ad inventare la giocata ma l’ex Fiorentina e Treviso viene fermato prima che potesse scaricare la palla in profondità su Dettori, scattato al limite del fuorigioco.C’è un cartellino ed il diretto interessato è Berto. Dialogano bene a centrocampo Fofana e Marino, poi perdono la sfera dopo un pressing della formazione ospite che ha attaccato i due mediani siciliani rubando la sfera. Più Messina che con Catania e Curiale cercano la via del goal ma il Picerno si chiude bene.

Cambi per il Picerno: dentro Kouda al posto di Santarcangelo. Cartellino giallo anche nelle file del Picerno che nel tentativo di difendersi ha visto il proprio giocatore beccarsi il giallo. Calcia da fuori Reginaldo ma respinge Trasciani. In campo per il Picerno anche Kounda, entrato al posto di Santarcangelo, che salta due uomini prima di servire il compagno ben messo. De Cristofaro aggancia bene la palla e prova il tiro della domenica con una conclusione che per poco non finisce all’incrocio dei pali. Una grande occasione per la Leonessa che cerca di gestire il match dopo il vantaggio nel primo tempo con la rete di Guerra. Ultima azione della partita con un cross di Guerra che attraversa tutta l’area di rigore ma niente da fare. Messina all’ultimo respiro con Fofana che palla al piede cerca un’incursione sulla fascia ma viene bloccato ali limite dell’area. Picerno da stasera a un punto dalla zona Play off.

MESSINA - PICERNO 0-1

MESSINA (3-4-3): Lewandowski; Berto, Trasciani, Ferrini; Fiorani, Marino, Fofana, Versienti; Zuppel, Curiale, Catania. A disp.: Daga, Angileri, Filì, Mallamo, Konate, Napoletano, Iannone, Balde. All.Auteri.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi: Pagliai, Garcia, Ferrani, Guerra; De Cristofaro, Dettori; Esposito, Reginaldo, De Ciancio; Santarcangelo. A disp.: Crespi, Allegretto, De Franco, Novella, Setola, Monti, Golfo, Kouda, D’Angelo, Liurni, Diop. All. Longo.



ARBITRO: Cherchi di Carbonia (Iacovacci-Croce).

MARCATORI: 38' Guerra

NOTE: Ammonizioni: Fiorani, Santargangelo, Rodriguez.

Oreste Roberto Lanza