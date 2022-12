Successo esterno importante, l’ultima vittoria e di aprile 2022

Al Veneziani Monopoli - Potenza 1-2. Pugliesi senza l’ex di turno Simone Simeri. Potenza senza lo squalificato per un turno, Nicolò Armini e con Legittimo ancora out. Raffaele con il suo ormai collaudato 3-5-2: in difesa Matino, Girasole e Verrengia, centrocampo con Sandri dal primo minuto, Talia, Logoluso, Gyamfi e Volpe. Attacco con il capitano Caturano e Di Grazia al centro. In panca Emmausso, Laaribi Del Pinto e Del Sole. Potenza con illutto al braccio per ricordare la scomparsa di Rocco Zafarone, imprenditore e storico dirigente societario, primo del Potenza. Monopoli a specchio con lo squalificato Pippo Pancaro, con Giacomo Ferrara a guidare il Monopoli dalla panchina nella sfida con il Potenza. Una gara da ex dopo due stagioni in rossoblù. Pronti, via. Monopoli nel giro di soli 14 minuti crea tre azioni pericolose per la retroguardia lucana. L’occasione più importante al 14’ cross: dalla destra Fornasier mette la palla sulla testa di Montini che la gira in porta, grande parata di Gasparini. Poi dal 17’ tutto Potenzain vantaggio con Caturano su assist di Di Grazia. Per il numero nove potentino è facile insaccare la palla alle spalle Vettorel. Settimo goal in campionato per l’attaccante potentino.

Partita senza un attimo di respiro con continui rovesciamenti di fronte con il Potenza più concreto dei pugliesi. Al 25’ punizione dal limite sinistro dell’area del Monopoli palla che finisce in area ma nessun tocca la sfera e la palla finisce tra le mani del portiere del Monopoli. Lucani che prediligono la fascia sinistra cercando sempre Volpe e Di Grazia grande giornata. Al 38’ raddoppio del Potenza con Di Grazia: errore del difensore del Monopoli Bizzotto che nel passare di testa la palla al proprio portiere non si avvede dell’arrivo di Di Grazia che aggancia e spedisce la palla in rete. Quarto goal per il centrale di attacco di mister Raffaele che supera il suo compagno Emmausso. Al 43’ una sola annotazione per i padroni di casa su un cross Di Benedetto in area Girasole mette la palla in angolo che alla fine non produce nessun risultato. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il meritato vantaggio del Potenza. Seconda frazione di gioco, nessuna sostituzione. Monopoli in attacco. Al 53’ ci prova Manzari con un tiro, bravo Gasparini a bloccare. Al 57’ si fa vedere il Potenza dalle parti di Vettorel con Gyamfi che perde l’attimo. Al 63’ c’è l’occasione della serata per il Potenza.

Caturano dalla linea di centrocampo lancia di Di Grazia che si trova da solo al cospetto di Vettorel ma un attimo di presunzione gli fa perdere la possibilità del terzo goal. Reazione del Monopoli al 65’’ con Starita: colpo di testa sulla traversa di Gasparini. Due minuti dopo al 67 ci prova Montini del Monopoli che manca l’attimo per mettere in rete. Monopoli che tenta di accorciare il risultato che si concretizza solo all’83’: ripartenza dei pugliesi con palla sui piedi di Starita che la gira a Giacomo Manzari che di piatto dal limite dell’area lucana la gira nell’angolo basso alla sinistra di Gasparini. Potenza che cerca di controllare il gioco chiudendo molto bene le incursioni del Monopoli sulle fasce. Accorcia il suo baricentro e attende le giuste ripartenze. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi con la sospirata vittoria del Potenza. Lucani che incassavano una vittoria esterna dal 10 aprile 2022 (0-2 a Torre del Greco). In giornata il duo lucano di attacco Caturano e Di Grazia che si confermano i due bomber della squadra.Lucani fuori dalla zona playout. Ora domenica al Viviani arriva il Giuliano fresco della vittoria di misura ai danni del Foggia di mister Gallo.

MONOPOLI - POTENZA 1-2

MONOPOLI: Vettorel, Pinto, Bizzotto, Dibenedetto, Fornasier, Starita, Montini, Vassallo, Hamlili, Manzari, Viteritti. A disp: Nocchi, Rolando, Radicchio, Drudi, Corti, Fella, De Santis, Cascella, Piarulli, Cristalli. All: Giacomo Ferrari (Giuseppe Pancaro squalificato)

POTENZA: Gasparini, Gyamfi, Matino, Sandri, Caturano, Di Grazia, Logoluso, Verrengia, Talia, Girasole, Volpe. A disp: Alastra, Rillo, Celesia, Del Pinto, Emmausso, Del Sole, Ricciardi, Polito, Belloni, Laaribi, Masella, Schimmenti. All: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza ( Michele Piatti di Como - Matteo Nigri di Trieste)

17'pt Caturano, 38'pt Di Grazia (P), 80’ Manzari (M)

NOTE: Ammonizioni: al 29' ptBizzotto N. (Monopoli), al 42' st Hamlili Z. (Monopoli) al 20' st Gasparini M. (Potenza), al 23' st Logoluso G. (Potenza), al 43' st Belloni N. (Potenza).Recupero p.t 1’, 5 st.

Oreste Roberto Lanza