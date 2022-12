Un pareggio casalingo con la rete contestata degli ospiti

Inizia con il freno a mano tirato l'avventura di Pasquale Arleo sulla panchina del Francavilla, subentrato al posto dell'esonerato De Luca. Un pareggio casalingo contro il Gravina, dopo essere passati in vantaggio con Nole nel finale di primo tempo. La gara è stata è bella ed anche combattuta. Nel primo tempo si è visto un buon Francavilla che ha tentato in un paio di occasioni di portarsi in vantaggio. Ma la prima vera occasione capita al Gravina intorno al ventesimo con un colpo di testa ravvicinato di Sanzone con la provvidenziale respinta del portiere sinnico.

Alla mezz'ora Francavilla pericoloso con Marconato che da pochi passi mette incredibilmente fuori di testa. Nel finale di tempo poi Nole porta in vantaggio i suoi con uno splendido calcio di punizione dal limite. Nella ripresa parecchi capovolgimenti di fronte fino ad arrivare al contestato pareggio degli ospiti per un calcio di rigore dubbio concesso da direttore di gara. La rete porta la firma di Goretta. Per entrambi un punto a testa che non smuove la classifica.