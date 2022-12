Il neo arrivato Bucolo e Marconato firmano la vittoria per i Sinnici

Il Francavilla accede agli ottavi di coppa Italia eliminando una Casertana arrivata in riva al Sinni con gli under. Un 2-0 che porta la firma del nuovo arrivato Bucolo, il 34enne centrocampista ha subito messo la sua firma al match, il raddoppio poi è opera di Marconato. La gara si è giocata in modo corretto con due squadre che nonostante il turnover hanno dato buoni sprazzi di gioco e impegno. Il vantaggio del Francavilla arriva alla mezz'ora del primo tempo con un tiro dalla distanza di Bucolo. Pochi minuti dopo ci riprovano ancora i Sinnici con De Marco, ma viene provvidenzialmente anticipato al momento della conclusione.

Ad inizio ripresa la Casertana si fa vedere con due conclusioni dal limite, la prima di Valtulini ma la palla viene respinta in angolo e la seconda con Esposito. Ma il Francavilla si riprende in mano la gara prima con una conclusione di De Marco deviata, poi con Marconato che si invola verso la porta avversaria e insacca la palla in rete per il raddoppio. Ad una manciata di minuti dalla fine la Casertana prova a mettere a segno la rete della bandiera con Galletta, ma il suo tiro è facile preda di Lisa. Il Francavilla passa al turno successivo, la Casertana invece esce dalla competizione per concentrarsi al campionato per risalire posizioni in classifica.

FC FRANCAVILLA – CASERTANA 2-0

FC FRANCAVILLA: Liso, Bucolo, Pezzi, Petruccetti (64’ Nolé), Esposito G., Dopup (73’ Melillo), Majore, De Marco (64’ Amoruso), Gentile (73’ Palladino), Esposito A., Marconato (84’ Ferraiuolo G.). A disp. Piarulli, Vaughin, Buchicchio, Donadio. All. Pasquale Arleo

CASERTANA: Prisco, Galletta V., Soprano, Tringali, Gazerro (56’ Vacca), Onazi, Cugnata, Darini, Valtulini, Galletta U. (56’ Guida), Esposito Eduardo. A disp. Viola, Romano, Ferraiuolo D., Shpendi, Giaquinto, Aceti, Monaco. All, Luigi Panarelli

ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni.

RETI: 30’ Bucolo; 64’ Marconato.

NOTE: pomeriggio sereno e tiepido, terreno in buone condizioni; ammoniti Bucolo, Soprano, Majore.

Claudio Sole