La squadra materana fa sognare i tifosi. Oggi grande orgoglio lucano

Ottavo successo di fila per la Ondatel Virtus Matera, che annichilisce anche la seconda forza del campionato, quella Pallacanestro Molfetta, che alla vigilia del match faceva tanta paura ai bianco azzurri e che arrivava a Matera con velleità di successo e forse troppo sicura di portare a casa i due punti, invece conquistati dalla Virtus che con una difesa arcigna ha sfoderato il suo solito attacco dalle mille risorse portando a casa una vittoria importante per la corsa al primo posto.

Clemente e De Laurentiis decisivi e fondamentali per bloccare le bocche di fuoco ospiti, i soliti Staselis Bagdonavicius e De Mola importanti per le giocate in attacco, coadiuvati da tutti i compagni scesi in campo e dal pubblico del Palasassi. “Vincere è sempre importante ed è raramente frutto del caso - scrive sui social il capitano della squadra Michele Castoro - Puoi essere fortunato una volta, due, ma le vittorie sono sempre il frutto di un lavoro e di un gruppo formato. Ieri sera si è visto un Palasassi gremito, voglioso della sua pallacanestro, che dopo anni è tornato a incitare e a divertirsi come i vecchi tempi, grazie a tutto il lavoro che la società sta producendo e realizzando e soprattutto ai miei compagni di squadra, cui sono fiero di rappresentarli in qualità di capitano!!! Far vincere una squadra non è questione di quanto grande sia il giocatore, o i giocatori. Devono essere tutti disposti a sacrificarsi e a dare qualcosa di se stessi, pur di diventare campioni !!!”

Virtus Matera Group

8^ vittoria al PalaSassi gremito:

20-18; 42-32; 72-52; 92-70

Ondatel Virtus Matera

Nuzzi, Staselis 33, Clemente 21, Castoro, Spada, De Laurentiis 12, Cifarelli, Bagdonavicius 21, Alecci, De Mola 5, Cochela, Nesman. Coach: Conterosito

Pall. Molfetta

Ippedico 9, Loprieno 3, Dosic 4, G. Azzolini 9, Patimo, P. Azzolini 9, La Mastra, Christensen 17, Solimini, Begic 19, De Sario, Totagiancaspro. Coach: Camporeale.

Silvia Silvestri