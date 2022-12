Rossoblu che non hanno avuto la lucidità per chiudere l’incontro nel primo tempo

Al Viviani Potenza-Giuliano 1-1. Potenza che nelle ultime cinque partite ha subito solamente un gol, nelle prime due addirittura cinque. La squadra di Raffaele pare stia ritrovando una certa compattezza ed equilibrio trai reparti. Però Raffaele è stato chiaro: “Vietato però parlare di traguardi più ambiziosi, fino a quando non saremo salvi. Dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla conquista della permanenza in Serie C, del resto la società mi ha chiesto proprio questo quando mi ha affidato la panchina”. Ora c’è il Giuliano. Precedenti tra serie D e lega pro incontri 3 partite giocate, una vittoria del Potenza due vittorie del Giuliano. Solito 3-5-2. Rientra Armini ma si accomoda in panchina. Ancora fuori Steffè, Legittimo e Riccardi out per infortunio. Difesa con Girasole, Matino e Verrengia, centrocampo con Sandri, Logoluso, Talia e Gyamfi Volpe sulle corsie laterali. In attacco Caturano e Di Grazia. Giuliano a specchio con un 3-5-2 con l’argentino Rizzo e l’ex del Potenza Salvemini in attacco. Pronti, via. Dopo appena dodici minuti il Potenza in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Gyamfi.

Potenza che sulle corsie laterali controlla e riparte con rapidità creando molti problemi alla squadra ospite. Giuliano in difficoltà in mezzo al campo dove trova sempre Talia e Sandri e Volpe a bloccarne le poche incursioni. Partita che oltre al goal deve annotare la possibilità di Logoluso di chiudere l’incontro proprio al 45’ quando su un velo di Caturano si trova dinanzi al portiere del Giuliano Sassi ma perde l’attimo. Finisce il primo tempo con il vantaggio strameritato per gli uomini di Raffaele. Seconda frazione di gioco senza sostituzioni con il Giuliano che tenta di risalire la china e trovare il goal della parità. Potenza prova ad amministrare il vantaggio acquisito in precedenza cercando di chiuderla ma il risultato non si sblocca.

Ci prova Volpe, poi Talia e Sandri con Caturano che cerca di bucare nuovamente la rete avversaria ma senza risultato alcuno. Poi nel finale arriva la sorpresa di un inaspettato pareggio da parte degli ospiti in extremis al 90’+6′ per merito del gol trovato da Da Silva. Il punto guadagnato quest’oggi consente al Potenza di portarsi a quota 23 ed il Giugliano sale a 27 punti nella classifica del girone C della Serie C. Potenza che non ha saputo chiudere la partita nelle occasioni avute nella prima frazione di gioco. Giuliano che ha saputo attendere il momento migliore per colpire.

POTENZA - GIUGLIANO 1-1

POTENZA: Gasperini, Gyamfi, Matino, Sandri (19' st Armini), Caturano, Di Grazia (31' st Belloni), Logoluso (19' st Laaribi), Verrengia (40' st Rillo), Talia, Girasole, Volpe (40' st Del Pinto). A disp: Alastra, Celesia, Emmausso, Del Sole, Polito, Masella, Schimmenti. All: Giuseppe Raffaele.

GIUGLIANO: Sassi, Felippe (13' st Ceparano), Salvemini, Rizzo, Oyewale (21' st Gomez), Zullo, Paolino, Iglio (27' st Rondinella), Poziello (13' st De Rosa), Biasiol, Di Dio (27' st Kyeremateng). A disp: Viscovo, Rob Coprean, Berman, Mazzucchiello, Di Gennaro,Aruta, De Francesco. All: Raffaele Di Napoli.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze.

RETI: 12'pt Gyamfi (P), 96’ Paolino Da Silva (G).

NOTE: Ammoniti: Oyewale, Biasol, Ceparano, Kyeremateng (G), Talia, Girasole, Matino, Rillo (P) Angoli: 4-3. Recupero: 1' pt, 6' st.

Oreste Roberto Lanza