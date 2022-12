Bella prestazione dei sinnici di mister Arleo. Tutto da rivedere per il Lavello

Allo stadio Lorusso di Venosa Lavello-Francavilla 0-2. Il derby lucano lo porta a casa il Francavilla di mister Arleo. In classifica Lavello 15esimo, Francavilla invece 16esimo. Lavello in classifica con tre partite vinte Francavilla appena due. Le statistiche raccontano di un Lavello che in casa ha vinto con il Gladiator e la Cavese. Sconfitta pesante con il Bitonto, Casarano e Martina Franca. Un pareggio con il Molfetta. Francavilla fuori casa più tenace: un pareggio con la Nocerina, Puteolana e il Gladiator. Il Lavello ha subito un goal in meno pur avendo fatto 8 pari al Francavilla. Ma i padroni di casa non avevano in panchina un mago come Pasquale Arleo. Proprio il suo arrivo, nella scorsa stagione allenatore del Potenza in Serie C, ha ridestato l’ambiente rendendo più concrete le speranze di salvezza del sodalizio sinnico. Due partite ben tre punti, da quando è arrivato da Potenza ha ridisegnando centrocampo e difesa dando fiducia massima al veterano Raffaele Nolè alla seconda segnatura con quella odierna.

Partita brutta da vedersi per il Lavello che ha impensierito poco o niente l’undici di Arleo che fin dal primo minuto ha cercato il vantaggio. Brutta prestazione quella degli uomini di mister Karel Zeman che poco convinti hanno cercato di fare quello che era nelle loro poche possibilità. Francavilla invece in palla, effervescente con geometrie ben articolate e due attaccati di grandi capacità come quelle di Nolè e Mattia Di Marco. Proprio quest’ultimo allo scadere del primo tempo, al 45’ dettava il vantaggio ai sinnici. Poi nel secondo tempo precisamente all’80’ era proprio la toga d’oro dell’attacco francavillese, Angelo Raffaele Nolè, con una delle solite invenzioni a chiudere i conti. Finisce con una meritata vittoria per il Francavilla che domenica attende al Fittipaldi la settima in classifica, ovvero il coriaceo Casarano. Intanto da stasera i sinnici cominciano a vedere la luce dal fondo del tunnel: un solo punto li distanzia per essere fuori dai playout.

Oreste Roberto Lanza