Decidono le reti di Diop e Esposito nel primo tempo. Ora a Pescara con il morale alto

Al Curcio Az. Picerno- Virtus Francavilla 2-1. Picerno con sei risultati utili consecutivi, un Curcio imbattuto da cinque partite, sempre a punti negli scontri diretti. Dato ancora significante quello che dalla decima e per 304 minuti senza subire goal. Con al Virtus Francavilla Emilio Longo in conferenza stampa è stato preciso : quella con i pugliesi è una partita importantissima con il nostro obiettivo salvezza”. Sulla stessa frequenza anche Calabro per la Virtus Francavilla: "Il Picerno è una squadra in salute, reduce da ottimi risultati. Come tutte le squadre hanno punti di forza e punti deboli, dobbiamo limitare i primi e cercare di far emergere le loro lacune. Emilio Longo schiera Reginaldo e Diop in attacco e Golfo sulla trequarti. Centrocampo ben coperto con Guerra Dettori, De Ciancio e Pagliai. La Virtus Francavilla con Pasquale Maiorino in campo dal primo minuto per cercare di vincere l’incontro. Pronti, via. Picerno subito in avanti con diverse iniziative per sbloccare il risultato. Ci prova Dettori per Esposito dal limite dell’area, il tiro termina sul palo.

Padroni di casa più effervescenti, meno gli ospiti che non riescono a trovare il filo del gioco. Al 25’ Picerno in vantaggio: palla di Pagliai che mette in mezzo e Diop che di testa non lascia scampo ad Avella. Un minuto dopo ancora il Picerno con Pagliai che anticipa un avversario in area e coglie il palo. Picerno ancora in attacco: iniziativa personale di Esposito dalla sinistra ma il suo cross è impreciso e finisce fuori. Al 42’ arriva il raddoppio per la Leonessa: Macca appena entrato sbaglia tutto e regala la sfera ad Esposito che supera Avella. Prima della fine del tempo c’è da registrare l’infortunio di Esposito che lo costringe ad abbandonare il campo. Finisce la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio meritato dal Picerno. Seconda frazione di gioco con il goal del Francavilla che riapre l’incontro al 58’: Patierno in area aggancia la sfera e serve il compagno di squadra Macca che non fallisce. Picerno reagisce e D’Angelo che mette in mezzo per Diop che spreca di testa il tris. Ancora Diop che serve in area un pallone solo da spingere in rete ma D’Angelo manda la palla sul palo. Rispondono i pugliesi con Patierno per Cisco che manca il tocco vincente. Un minuto dopo ci prova ancora Macca, palla fuori di pochissimo . Poi dopo quattro minuti di recupero tutti negli spogliatoi. Terza vittoria consecutiva, settimo risultato utile consecutivo, il Picerno di mister Longo vince e convince. Ora si va a Pescara per fare punti.

AZ PICERNO- VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

AZ PICERNO: Albertazzi M., De Ciancio R., Dettori F., Diop A., Esposito E. (dal 1' st D'Angelo M.), Ferrani M., Garcia R., Golfo F. (dal 25' st Novella M.), Guerra W., Pagliai G. (dal 24' st Allegretto A.), Reginaldo. A disp: Allegretto A., Crespi G. M., D'Angelo M., De F. C., Kouda R., Liurni L., Monti N., Novella M., Santarcangelo A., Setola C. All Emilio Longo.

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella M., Cardoselli C. (dal 2' st Cisco A.), Di Marco T., Idda R. (dal 2' st Solcia D.), Maiorino P., Miceli M., Minelli A., Murilo, Patierno C., Pierno R., Risolo A.. A disp: Carella F., Cisco A., Ejesi R., Enyan E., Giorno F., Macca F., Mastropietro F., Negro D., Perez L., Romagnoli A., Solcia D. All: Calabro A..

ARBITRO: Andrea Zanotti.

Reti: al 25'pt Diop A. (P), al 42'pt Esposito E. (P) al 58’ Macca F. (V.F.) .

NOTE: Ammonizioni: Idda, Maiorino, Pagliai, D’Angelo, Solcia, Diop, Patierno Rec.: 3′pt – 4′st.