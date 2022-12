Convincente vittoria contro il team pugliese con il risultato di 3-0. Terzo successo consecutivo

PM Volley sugli scudi, terzo successo consecutivo per il sestetto di coach Marco Orlando che batte 3-0 un'arcigna Volley's Eagles e si porta a quota 11 punti in classifica guadagnando posizioni utili alla salvezza. Gara in salita per il sestetto capitanato da Livia Di Camillo che riesce però a fare quadrato e a chiudere la gara con serenità. Il primo set vede una PM Volley che conduce la fase iniziale andando sul +5 (10-5) salvo poi vedere la rimonta delle ospiti sul 17 pari che costringe a giocare punto a punto nel finale dove le potentine trovano l'allungo decisivo del 25-23.

Stesso copione anche nel secondo parziale dove la parità arriva però a 7 e aquile che allungano sul 10-16; qui Di Camillo e compagne accorciano il divario anche in virtù di un ottimo parziale che porta le potentine nuovamente in parità a 20 con progressione finale sul 25-22. Nel terzo set la Eagles Bari avverte il colpo e dopo una fase di sostanziale equilibrio la PM Volley trova l'allungo giusto mettendo alle corde le pugliesi e chiudendo i conti con un più agevole 25-15. Settimana prossima gara ad alto coefficiente di difficoltà per la PM Volley che sarà di scena in casa della capolista imbattuta Panbiscò Altamura, gara in programma sabato 17 dicembre alle 20:00. Una gara da affrontare al massimo delle potenzialità e senza abbassare la guardia.